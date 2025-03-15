Birlikte yaşadığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı! Savunması kan dondurdu

Nalbantoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda, Bahattin O., 10 yıldır dini nikahlı yaşadığı eşi Vildan H.'nin üzerine ev aldı. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkan ikili ayrılık kararı aldı. Aldığı evi Vildan H.'den geri isteyen adam olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, YAKMAYA ÇALIŞTI

Duruma sinirlenen adam konuşmak için çağırdığı, Vildan H.'yi, benzin döküp yakmak istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Jet hızında olaya müdahale eden ekipler, tarafların kavgasını güçlükle ayırdı. Kelepçeli şahsın, "Gerekirse 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekerken, taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.