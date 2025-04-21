Adana'da dehşete düşüren olay! Yerde kanlar içinde buldular

Adana'da sokak ortasında iki kişiyi bıçakla yaralanmış halde görenler şaşkına döndü. Yaralılardan 24 yaşındaki Mehmet Ayazgenç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'da bir genç sokak ortasında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 24 yaşındaki Mehmet Ayaz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu.

ÖLÜ BULUNDU

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Ayaz olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmezken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.