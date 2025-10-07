Adana'da feci çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde akşam yaşanan trafik kazasından acı haber geldi.

Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre; M.S.D. (33) yönetimindeki 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (33) idaresindeki 34 BHL 471 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan sürücüler ile 34 BHL 471 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Alkan (30) ve H.A. (19) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılardan Ramazan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılar M.A. ve H.A. ise hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kazada yara almayan diğer aracın sürücüsü M.S.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.