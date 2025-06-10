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 | Selahattin Demirel

Adana'da ilginç olay: Döner keserken başına mermi saplandı

Adana'da bir döner ustası iş yerinde çalışırken başına yorgun mermi saplandı. Yaralanan dönerci hastanede tedaviye alınırken polis, merminin çıktığı silahın sahibini arıyor.

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Adana'da ilginç olay: Döner keserken başına mermi saplandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 19:43

1 Haziran öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkânında yaşanan olayda döner ustası Ramazan Malgir, sipariş hazırladığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen bir yorgun mermi iş yerinin metal tavanını delerek başına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Malgir'in yere yığılması üzerine mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

MERMİNİN ÇIKTIĞI SİLAHIN SAHİBİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ameliyatta, Malgir’in başına saplanan mermi çıkarıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Malgir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, merminin ateşlendiği silahın sahibini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

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