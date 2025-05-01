Adana’da kanala uçan sürücü yardımı reddedip bağırdı!

Adana Seyhan’da yaşanan olayda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sulama kanalına devrildi. Sürücü şaşırtıcı bir şekilde kendisine uzatılan yardım elini reddederek bağırmaya başladı…

Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin yardım teklifini reddederek kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Edinilen bilgilere göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Serhat Ş. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar geldi. Ancak Serhat Ş., kendisini kurtarmak isteyenlere tepki gösterip bağırarak yardımı kabul etmedi.

KENDİ ÇABASIYLA ÇIKTI

Kısa süre sonra kendi çabasıyla sudan çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.