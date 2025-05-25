Adana'da kanyon gezisinde su seviyesi yükselince ziyaretçileri ekipler kurtardı

İstanbul
Adana'da Kapıkaya Kanyonu'na yapılan gezi az daha faciayla sonuçlanıyordu. Gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan yaklaşık 35 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 35 kişi, bölgede gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.
Çayın karşısına geçemeyen gruptakilerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlar ve can simitlerinin yardımıyla mahsur kalanları çayın karşı tarafına geçirerek kurtardı.