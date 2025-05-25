İstanbul'da yağmurla birlikte çamur yağdı! Arabaların üstünü kapladı

İstanbul’da yapılan uyarılar sonrasında toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Daha çok Avrupa Yakası'nda etkili olan yağmurda çamur araçların üzerini kapladı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda AKOM’un uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak ile birlikte toz taşınımı nedeniyle çamur yağması vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Daha çok Avrupa Yakası'nda etkisini gösteren yağmurla birlikte yağan çamur bazı araçların üzerini kapladı.

AFRİKA KÖKENLİ TOZLAR ETKİLİ OLACAK

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bu gece ve pazartesi günü Afrika kökenli tozların da etkili olması beklenirken yağışların çamurlu olabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.