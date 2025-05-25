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 | Merve Yaz

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan! Başımıza çamur yağacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava bir anda tersine döndü. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte sıcaklık hissedilir derecede düştü. Pek çok şehirde yeni haftada sağanak yağış beklenirken. bir uyarı da AKOM'dan geldi. Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile beraber sıcaklıkların düşerek, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan megakentte, Afrika kökenli tozların da etkili olması, sağanak yağışların çamurlu olabileceğinin ön görülüyor.

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İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan! Başımıza çamur yağacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 17:13

Yaz aylarına sayılı günler kala hava durumu şaşırtmaya devam ediyor. Başta İstanbullular olmak üzere pek çok kent sakini yeni haftayı sağanak yağışla karşılayacak. Yetkililer art arda açıklamalarda bulunurken, bir uyarı da Afet İşleri Daire Başkanlığı'ndan (AKOM) geldi.

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan! Başımıza çamur yağacak

BALKANLARDAN GELİYOR

İstanbul için Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkili olacağını açıkladı. Öte yandan Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişlerin olacağı şeklinde uyarılarda bulundu.

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan! Başımıza çamur yağacak

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

AKOM tarafından yağışların, Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren; Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak, öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, yağışlarla beraber Afrika kökenli tozların da etkili olması, bu gece ve Pazartesi görülecek sağanak yağışların çamurlu olabileceğinin ön görüldüğü bilgisi verildi.

https://x.com/ibbAkom/status/1926634123071819850?t=PWFEHFljOnb8mK6IfnSSaw&s=08

Sıkça Sorulan Sorular

AKOM'UN AÇILIMI NEDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tektir ve şubesi yoktur. Bazı ilçe belediyeleri de kendi birimlerini koordine etmek için bünyelerinde benzer merkezler kurmuşlardır.
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