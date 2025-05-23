Adana'da korkunç cinayet! Temizlik görevlisi tartıştığı esnafı öldürdü

Adana'da çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 19 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüsamettin Gözaçık, Seyhan Belediyesi'nin temizlik görevlisi 29 yaşındaki T.H. ile sokağın iyi temizlenmediği konusunda tartıştı. Tartışma sırasında T.H. çay ocağına girerek Gözaçık'ı kolundan, sırtından ve karnından bıçakladı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan esnaf kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gözaçık, yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saklandığını adresi belirlenen T.H. yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

T.H.'nin ifadesinde "Küfür ediyordu. Bana bıçak çekti. Elinden alıp vurdum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.