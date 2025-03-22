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 | Bengül Büyükhan

Adana'da korkunç olay! 4 kişiyi gasp edip 2 öğrenciyi bıçakladılar

Adana'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki 2 kişi bıçak zoruyla 4 kişinin telefonunu gasp etti. İki lise öğrencisi de telefonlarını vermeyince saldırganlar tarafından bıçaklandı. İşte korkunç olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 10:50

Adana gaspçı dehşeti yaşandı. 16 yaşındaki şüpheliler, 4 kişiyi gasp etti 2 öğrenciyi de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Dehşete düşüren olayda 16 yaşındaki şüpheliler A.C ve İ.H.Y, Merkez Park'ta 4 kişinin cep telefonunu bıçak zoruyla gasp etti.

TELEFONLARINI VERMEYİNCE BIÇAKLANDILAR

Şüpheliler daha sonra Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde okuldan çıkan lise öğrencisi B.S (17) ve S.K (17)'nin bıçak zoruyla telefonlarını gasp etmek istedi. Şüpheliler telefonlarını vermeyen 2 öğrenciyi ayaklarından bıçaklayıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavilerinin ardından taburcu edildi.

POLİS 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Peş peşe gerçekleşen gasp ve bıçaklama olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki kameralardan elinde bıçakla gezen 2 şüpheliyi tespit eden polis kimlikleri ve adreslerini kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler A.C ve İ.H.Y. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli yağma ve yaralama olaylarından adli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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