Adana’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Adana’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

YOLA SAVRULDU

Nurullah E. (31) kullandığı motosikleti ile Hakan K. (29) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Nurullah E. ve yolcu konumundaki Serhat Şipal (24) yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki yaralıyı da hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hakan K. ise gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Serhat Şipal hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şipal’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Nurullah E.’in hastanedeki tedavisi sürüyor.