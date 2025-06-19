Adana'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖLE DÜŞTÜ!

Öte yandan Adana'da yangına müdahale için havalanan yangın uçağı göle düştü. Düşen helikopterin pilotu, başka bir pilota "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.