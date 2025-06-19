Adana'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

İstanbul
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Öte yandan Adana'da yangına müdahale için havalanan yangın uçağı göle düştü. Düşen helikopterin pilotu, başka bir pilota "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.