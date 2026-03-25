Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Adana'da şaşırtan olay! 700 lira alacağı için IBAN verdi, hapis cezası aldı

Adana'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve protez bacakla yaşayan 43 yaşındaki adam, 700 TL alacağını tahsil etmek için IBAN'ını verdiği kişinin kendisini komutan olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşları dolandırması nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adana'da şaşırtan olay! 700 lira alacağı için IBAN verdi, hapis cezası aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:37

Adana'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve 2005 yılında kavgayı ayırırken vurulması sonucu protez bacakla hayatını sürdüren 43 yaşındaki adam IBAN kurbanı oldu. 700 TL alacağını tahsil etmek için IBAN'ını verdiği kişinin kendisini komutan olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşları dolandırması nedeniyle hapis cezası aldı.

PEŞ PEŞE IBANA PARA GELDİ

İddiaya göre, kuşçu kahvesine gelen ve kendini Ö.K. olarak tanıtan şahıs, protez bacaklı T.T.'den güvercin ve çeşitli malzemeler aldı. Bir süre sonra 700 lira borçlanan şahıs, parasının olmadığını belirterek birkaç gün sonra ödeme yapacağını söyledi. Ardından T.T.'yi arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok, senin hesabına atsın" diyerek IBAN istedi. T.T.'nin hesabına gelen paranın 700 TL'sini alıp geri kalanı şahsa verdi. Aynı şahıs iki kez daha T.T.'nin hesabına para yatırdı. Bunun üzerine şüphelenen T.T. bir daha kendi hesabına para yatırmamasını istedi. Ancak daha sonra aynı yöntemle farklı kişilerden para gönderildiği ve bu paraları şüphelinin, kendisini komutan olarak tanıtıp, "Şehit ailelerine kurban kesilecek" bahanesiyle topladığı ortaya çıktı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından açılan dava sürecinde T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinin değerlendirmesinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti. T.T. dün Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alındı. Emniyete götürülen T.T. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

ETİKETLER
#Iban Dolandırıcılığı
#Protez Bacaklı Mağdur
#Sahte Komutan
#Şehit Aileleri Bahanesi
#Adana Hapis Cezası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.