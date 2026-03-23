Otomobilin önünü kesti, bıçakla saldırdı! Adana'daki o anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde tır şoförüyle otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma kısa sürede büyürken tır şoförü aracıyla otomobilin önünü kesti. Araçta yolcu olarak bulunan şahıs eline aldığı bıçakla otomobil sürücüsüne yöneldi. Şüpheli otomobile de zarar verirken yaşananlar otomobildeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı.