Mersin'de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalandı.

Dinle Özetle

Mersin'de dev MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 42

HABERİN ÖZETİ Mersin'de dev MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı Mersin'de polis ve MİT'in ortak operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu bir uyuşturucu baronu yakalandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile MİT'in koordineli çalışmaları sonucu düzenlendi. Yakalanan şüphelinin Avustralya uyruklu olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Şüphelinin Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli, adli işlemler için emniyete götürüldü.

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK HÜCRE BASKINI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile MİT destekli yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu E.B.'nin adresi belirlendi. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde olduğu kesinleşen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli, adli işlemlerin yapılması için emniyet götürüldü.