Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Mersin'de dev MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı

Mersin'de emniyet ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Avustralya uyruklu E.B. saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 19:42

'de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () ortak operasyonuyla yakalandı.

Mersin'de dev MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı

0:00 42
HABERİN ÖZETİ

Mersin'de dev MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de polis ve MİT'in ortak operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu bir uyuşturucu baronu yakalandı.
Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile MİT'in koordineli çalışmaları sonucu düzenlendi.
Yakalanan şüphelinin Avustralya uyruklu olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Şüphelinin Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli, adli işlemler için emniyete götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de dev MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK HÜCRE BASKINI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile MİT destekli yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu E.B.'nin adresi belirlendi. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde olduğu kesinleşen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de dev MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli, adli işlemlerin yapılması için emniyet götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Cem Adrian ifade verdi
Osman Açıkel duyurdu: Valiler ve emniyet müdürleri değişecek, elektrikte kayıp kaçak düzenlenecek, Türk uyuşturucu baronu yakalanacak
ETİKETLER
#Mersin
#Kırmızı Bülten
#Emniyet
#mit
#narkotik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.