Feci kaza anı saniye saniye kamerada! İşte 8 kişinin yaralandığı kazadan görüntüler

TEM Otoyolu'nda İzmit geçişinin İstanbul istikametinde feci bir trafik kazası meydana gelmişti. Yolda adeta yarışan iki yolcu otobüsünden biri, önünde fren yapan hafif ticari araca hızlı olduğu için duramayarak arkadan çarpmış, hafif ticari araçta çarpmanın etkisiyle önündeki araca çarpmıştı. İki otobüs, bir hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralanmıştı. 8 kişinin yaralandığı kaza anı otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.