Karşı şeride geçip, başka otomobile çarptı: Yardım edeyim derken yumrukla karşılandı

İzmir Çeşme’de meydana gelen kazada, seyir halindeki ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak karşı şeride geçen geçti ve seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yola savrulurken, kazaya neden olan ticari araçtaki sürücü, çarptığı otomobile giderek araçtaki sürücü ve yolcunun dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Araçtan çıkan otomobil sürücüsü, kazanın verdiği şokla kendisine yardım eden kişiye yumruklarla saldırdı.