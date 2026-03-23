Trafikte çıkan kaza tartışması kanlı bitti! Aile fertleri hastanelik oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde çıkan kavga kanlı bitti! Çocuklarıyla birlikte araçta bulunan bir aile ile gençlerden oluşan bir arkadaş grubu arasında kaza sonrası tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yolun sol tarafında yere düşen aile babasının darbedildi. Diğer tarafta ise anne ile grup arasında tartışma ve arbede yaşandı. Olay sırasında çocukların korku dolu anlar yaşadığı görüldü. Kavga sonrası yaralanan aile bireyleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan şahısların tespiti için çalışma sürüyor. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.