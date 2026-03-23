Öğrenci servisi ile tren çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki İslahiye-Suriye tren hattında korkutan bir kaza meydana geldi. Bakım ve onarım yapan TCDD'ye ait M.Ş.'nin kullandığı yol bakım treni hemzemin geçitte durmayan H.P.'nin (66) kullandığı okul servisine çarptı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrenci servisinin boş olması faciayı önlerken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.