ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'da: Papa 14. Leo ile İran ve Lübnan mesaisi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vatikan’da Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Yarım saat süren görüşmede İran, Lübnan ve Küba gibi kriz bölgelerindeki son durum ile insani meseleler masaya yatırıldı.

Basın Ofisi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Basın ofisinden yayımlanan bildiride, taraflar arasında samimi bir atmosferde geçen görüşmeler kapsamında Vatikan ile ABD arasındaki iyi ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak taahhütlerin yinelendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca savaş, siyasi gerilimler ve insani krizlerin yaşandığı bölgeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

VATİKAN VE ABD ARASINDA DİPLOMATİK TEMAS

Görüşmede, siyasi ve askeri gerilimlerin sürdüğü İran ve Lübnan’ın yanı sıra Afrika kıtasındaki çeşitli ülkelerdeki durumun da ele alındığı kaydedildi. Bildiride ayrıca son dönemde ABD ile ilişkilerinde gerilim yaşayan Küba’ya ilişkin başlıkların da görüşüldüğü aktarıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir yıl aradan sonra Katolik Kilisesi’nin lideri ile ABD Başkanı Donald kabinesinden bir yetkili arasında yapılan ilk temas olmuştu. İkili yaklaşık yarım saat görüşmüştü.

TRUMP, PAPA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu gelişme, Trump ile Papa 14. Leo arasında yakın zamanda yaşanan gerginliklerin ardından geldi. İlk ABD’li papa olan Leo, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşına ve Trump yönetiminin sert göçmen politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle Trump’ın tepkisini çekmişti. Trump, dün yaptığı açıklamada Papa 14. Leo'ya bir mesajı olup olmadığı sorusuna, "Kendisi, sanırım İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini söylüyordu. Ama ben olamazlar diyorum. Çünkü olursa, bütün dünya rehin alınır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tek mesajım bu" cevabını vermişti. ABD Başkanı Nisan ayında da "İran'da ne olduğunu anlamıyor, savaş hakkında konuşmamalı" açıklamasını yapmıştı.

