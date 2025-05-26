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 | Bengül Arıca

Adana'da şaşkına çeviren olay! Arkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı

Adana'da ilginç bir olay yaşandı. T.Y isimli kişi yolda yürürken gözüne kestirdiği bir otomobilin yanına yaklaşıp çaldı. O anlar kameralara yansırken hırsız yakalandı. Yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde alkol aldığı arkadaşlarının kendisini eve bırakmaması üzerine otomobil çaldığını söylemesi şaşkına çevirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:12

Adana'da meydana gelen ilginç hırsızlık olayı kameralara saniye saniye yansıdı. 36 yaşındaki T.Y. isimli kişi gözüne kestirdiği bir otomobile yanaşıp önce aracın kelebek camını kırdı, ardından kapısını açarak düz kontakla otomobili çalıştırdı. Hiçbir şey olmamış gibi direksiyona geçip caddeye çıkan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Adana'da şaşkına çeviren olay! Arkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı

ÇALDIĞI ARAÇ TEK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sabah aracının yerinde olmadığını fark eden sahibi B.A., ise durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca 50'den fazla kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla yakalandı. Çaldığı otomobil ise sokakta terk edilmiş halde bulundu.

Adana'da şaşkına çeviren olay! Arkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Şüpheli T.Y. emniyetteki ifadesinde "Arkadaşlarım beni eve bırakmak istemedi, ulaşım aracı da bulamayınca arabayı çaldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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ETİKETLER
#adana
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#tecavüz
#Otomobil Hırsızlığı
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#Şüphelinin Yakalandığı
#Yaşam
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