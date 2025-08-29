Adana'da şok baskın! Ayda 300 milyonluk üretim yapacaklardı

Adana'da kağıt bardak üretimi için kiralanan dükkana baskın yapıldı. İş yerinin bardak değil, makaron üretimi yaptığı ortaya çıktı. Operasyonun detayları ise şaşkına çevirdi.

20 MİLYON MAKARON ÇIKTI

Adrese baskın yapan ekipler, 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve üretimde kullanılan 6 parçalık makine ele geçirdi. Operasyonda deponun sahibi A.A. (52) ve kiraya verdiği B.A. (45) gözaltına alındı.

300 MİLYONLUK MAKARON ÜRETEBİLME KAPASİTESİ VAR

Gözaltına alınan A.A. ifadesinde, şüphelinin depoyu karton bardak üretimi yapılacağı gerekçesiyle kiraladığını öne sürdü. B.A. ise makineleri İstanbul'dan satın aldığını, fakat henüz çalıştırmadığını savunarak ele geçirilen makaronları da ucuz olduğu için yabancı uyruklu bir şahıstan aldığını iddia ettiği öğrenildi. Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamamen faaliyete girmeden yapılan baskın sayesinde aylık 300 milyon liralık üretimle yaklaşık 200 milyon TL'lik haksız kazancın önüne geçildi.