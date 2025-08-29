Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Adana'da şok baskın! Ayda 300 milyonluk üretim yapacaklardı

Adana'da kağıt bardak üretimi için kiralanan iş yerine yapılan baskında dükkanın makaron üretim tesisine çevrildiği ortaya çıktı. Üretim merkezinde bulunan makinalarla aylık 200 milyon TL değerinde yaklaşık 300 milyon adet makaron üretilebileceği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 10:22

'da kağıt bardak üretimi için kiralanan dükkana yapıldı. İş yerinin bardak değil, makaron üretimi yaptığı ortaya çıktı. Operasyonun detayları ise şaşkına çevirdi.

Adana'da şok baskın! Ayda 300 milyonluk üretim yapacaklardı

20 MİLYON MAKARON ÇIKTI

Adrese baskın yapan ekipler, 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve üretimde kullanılan 6 parçalık makine ele geçirdi. Operasyonda deponun sahibi A.A. (52) ve kiraya verdiği B.A. (45) gözaltına alındı.

Adana'da şok baskın! Ayda 300 milyonluk üretim yapacaklardı

300 MİLYONLUK MAKARON ÜRETEBİLME KAPASİTESİ VAR

Gözaltına alınan A.A. ifadesinde, şüphelinin depoyu karton bardak üretimi yapılacağı gerekçesiyle kiraladığını öne sürdü. B.A. ise makineleri İstanbul'dan satın aldığını, fakat henüz çalıştırmadığını savunarak ele geçirilen makaronları da ucuz olduğu için yabancı uyruklu bir şahıstan aldığını iddia ettiği öğrenildi. Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.A. ise şartıyla serbest bırakıldı. Tamamen faaliyete girmeden yapılan baskın sayesinde aylık 300 milyon liralık üretimle yaklaşık 200 milyon TL'lik haksız kazancın önüne geçildi.

Adana'da şok baskın! Ayda 300 milyonluk üretim yapacaklardı
