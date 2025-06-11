Adana'da tüyler ürperten cinayet! Annesini iş yerinde vahşice öldürdü

Adana’da kebapçıda çalışan kadın, iş yerinde öz evladı tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak katledildi. Katil evlat olay sonrası kayıplara karıştı.

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan 44 yaşındaki Zukaa Mahmoud isimli kadın, her zamanki saatinde iş yerine gitti. İş için hazırlanan kadın, 24 yaşındaki oğlu A.B.'nin dükkandan içeri girdiğini gördü. Annesinin üzerine doğru yürüyen genç, tezgahtaki bıçağı alarak annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Katil evlat, annesini defalarca bıçakladı, ardından boğazını kesip kanlar içinde bırakarak kaçtı. Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A. B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Anne Mahmoud’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.