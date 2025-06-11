Burdur'da kan donduran cinayet! 22 yaşındaki kadın, davalık olduğu adamın eşini katletti

Burdur'da iki çocuk annesi Özge Bedir, eşinin davalık olduğu 22 yaşındaki kadın tarafından katledildi. Evini basan katil zanlısı tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Bedir, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan 2 şüpheli yakalandı. Acı haberi alan Özge Bedir'in eşi bayılırken, yakınları da sinir krizi geçirdi.

Burdur'da kan donduran bir cinayet işlendi. 22 yaşlarındaki iki kadın, evine gittikleri kadını kapı önünde yaşadıkları tartışmanın ardından katletti.

MAHKEMELİK OLDUĞU ADAMIN EŞİYLE TARTIŞTI

Korkunç olay saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Seray Ö. (22), Tülay A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte, daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.'nin (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN VE KARNINAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLILARI YAKALANDI

Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı.

Özge Bedir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ BAYILDI, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ...

Özge Bedir'in henüz 2 aylık ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.