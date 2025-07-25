Adana'da vahşet! Annesini döve döve öldürdü: Yerde hareketsiz yattığını görünce...

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde anne ve oğlun kavgası dehşetle bitti. Uyuşturucudan sabıkası bulunan 27 yaşındaki O.Ç., 63 yaşındaki annesi Teslime Çetin'den para istedi. Annesi para vermek istemeyince genç sinirden çılgına döndü. Sinir krizi geçiren O.Ç., dehşet saçtı.

ANNESİNİ SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darbetmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp şuurunu kaybetti.

"ANNEM BAYILDI" DİYE İHBAR ETTİ

Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak 'annem bayıldı' diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darbedildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgusu devam ediyor.