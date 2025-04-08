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 | Bengül Arıca

Adana'da vahşet! Öğretmen abisini katletti! Savunması şaşkına çevirdi

Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Biyoloji öğretmeni, evinde kardeşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil kardeş tutuklanırken savunması şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 10:45

Adana'da kardeşlerin tartışması cinayetle bitti. 31 yaşındaki A.A. , 35 yaşındaki biyoloji öğretmeni ağabeyi M.A.'nın evine gitti. Burada iki kardeş ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı. A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi.

Adana'da vahşet! Öğretmen abisini katletti! Savunması şaşkına çevirdi

ABİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Bu sırada A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden 3 kere bıçakladı. Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Adana'da vahşet! Öğretmen abisini katletti! Savunması şaşkına çevirdi

"KAFAMA ŞİŞEYLE VURDU, KENDİMDE DEĞİLDİM"

Hastanede tedavi sonrası A.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise apartmanın bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayeti A.A.'nın işlediği tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde A.A.'nın, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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