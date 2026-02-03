Adana'daki parkta kuş yuvasını yıktılar! Saldırgan 4 çocuğa ev hapsi

Adana'da kuş yuvasını düşürüp parçalayan yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, polis tarafından yakalandı. Çocuklara çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

KUŞ YUVASINI ÖNCE SARSTI ARDINDAN PARAMPARÇA ETTİ

Edinilen bilgiye göre, 31 Ocak'ta saat 16.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Dinazor Park'a gelen yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşlar yuvadan uçarak uzaklaşırken, çocuklar daha sonra direği kökünden söküp yuvayı yıktı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

4 ÇOCUĞA EV HAPSİ VERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek kuş yuvalarına zarar veren çocukların 14 yaşındaki A.A., 15 yaşındaki N.E.A, 15 yaşındaki İ.B.O. ve 13 yaşındaki Y. E.O. olduğunu tespit etti. Tespitler üzerine 4 çocuk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklara çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.