TGRT Haber
 Emir Yücel

Kuş gribi vakaları patladı! Kümes hayvanlarına kapalı alan zorunluluğu getirildi

Dünyada kuş gribi yeniden patlak verdi. Alınan kararla birlikte kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması zorunlu hale geldi. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, kuş gribi vakalarındaki artış sebebiyle kararname yayımladı.

Kuş gribi vakaları patladı! Kümes hayvanlarına kapalı alan zorunluluğu getirildi
13.11.2025
13.11.2025
13.11.2025 14:35

ülkeleri artan () salgını nedeniyle alarm durumuna geçti. Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı’ndan, kuş gribinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla bugünden itibaren ülkedeki tüm çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu kılan bir kararname yayımlandı. Kararname, kümes hayvanlarının satış amacıyla pazarlara veya kültürel etkinliklere götürülmesini de yasaklıyor.

Kuş gribi vakaları patladı! Kümes hayvanlarına kapalı alan zorunluluğu getirildi


Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, ördek ve kazların diğer kümes hayvanları ile bir arada tutulmamasını, yabani kuşların erişebildiği açık su kanallarıyla kümes hayvanlarının temasının kesilmesini veya bu su kaynaklarının arıtılmasını da zorunlu kılıyor. Kararnameye göre, kümes hayvanlarının beslenmesi ve sulanması amacıyla dış mekanda kurulu depoların da yabani kuşlara karşı korunması gerekiyor.

Kuş gribi vakaları patladı! Kümes hayvanlarına kapalı alan zorunluluğu getirildi

3 MİLYONA YAKIN KUŞ ÖLDÜ!

Kuş gribinin yayılması, İspanya’da 4 aydan kısa bir sürede 2,5 milyondan fazla kuşun ölümüne yol açtı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamayla sadece yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım’dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu kılan İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı’nın yeni kararnamesiyle kararı tüm ülkedeki çiftlikleri kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Kuş gribi vakaları patladı! Kümes hayvanlarına kapalı alan zorunluluğu getirildi

TÜM AVRUPA RİSK ALTINDA!

Uzmanlar, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, Polonya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği’nde 27 ülkeden 15’inde artan kuş gribi vakalarının önce kıta geneli için tehdit oluşturduğunu belirtirken, bunun bir küresel bir soruna dönüşebileceği uyarısını yaptı.

#avrupa
#karantina
#kuş gribi
#ispanya
#salgın
#H5N1
#Kümes Hayvanları
#Sağlık
