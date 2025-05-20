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 | Bengül Arıca

Adana'daki sevgili vahşetinin detayları ortaya çıktı! Bıraktığı not tüyler ürpertti

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Şevval Çiftçi sevgilisi Engin Yüce tarafından 10 bıçak darbesiyle vahşice katledildi. Katil zanlısı sonra da 12'nci kattan atlayarak kendi yaşamına son verdi. Korkunç olayın ardından Engin Yüce'nin bıraktığı nota ulaşıldı. Yüce'nin 6 sayfalık notunda "Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim annemi de öldürebilirim kendimi de öldürebilirim" ifadeleri tüyler ürpertti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 13:08

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Adana'da meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Engin Yüce, evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma büyünce Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile vahşice katletti. Daha sonra ise 12'nci kattaki evden kendini atarak yaşamına son verdi.

Adana'daki sevgili vahşetinin detayları ortaya çıktı! Bıraktığı not tüyler ürpertti

"ANNEM BANA KOMPLO KURDU"

Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının kız arkadaşını öldürdükten sonra 6 sayfalık bir mektup yazıp yaşamına son verdiği belirlendi. Polisin ele geçirdiği mektupta "Annem ve kardeşim uzun süredir benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim annemi de öldürebilirim kendimi de öldürebilirim" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.

Adana'daki sevgili vahşetinin detayları ortaya çıktı! Bıraktığı not tüyler ürpertti

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızının cenazesini teslim almaya gelen acılı anne Sibel Çiftçi'nin ağıtları yürekleri dağladı. Çiftçi, "Yavrum gittim, çocuğum içeride yatıyor. Ben kuzuma yetişemedim. Ben ciğerime yetişemedim. Yavrum kuzum hiç beni düşünmedin kuzum. O kadar can çekiştin, ciğerim yetiş dedin de mi duymadım kuzum. Kızımı getirin çok özledim" diye ağladı.

Adana'daki sevgili vahşetinin detayları ortaya çıktı! Bıraktığı not tüyler ürpertti


Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazenin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu köyüne defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, katledilen genç kızın babası Tayyar Çiftçi'nin polis okulunda sivil memur, annesinin ise ev hanımı olduğu öğrenildi.

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