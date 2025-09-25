Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Adeta şifa deposu, 16 kilosu 1200 lira! Doğadan zorlukla toplanıyor

Yozgat'ta toplaması zahmetli şifası saymakla bitmeyen kuşburnular için doğadan toplama mesaisi başladı. Kuşburnuların 16 kilosuna bin 200 lira değer biçiliyor.

25.09.2025
25.09.2025
10:26

Faydaları saymakla bitmeyen ve toplaması zor olan kuşburnuları için yoğun mesai başladı. Adeta şifa deposu olarak bilinen kuşburnular doğadan zorlukla toplanıyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen kuşburnu kalp ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Aileler geniş arazide dikenlerin arasından zahmetle topladıkları kuşburnunu severek tüketiyor.

Adeta şifa deposu, 16 kilosu 1200 lira! Doğadan zorlukla toplanıyor

’ın Çekerek ilçesine bağlı Cemaloğlu Köyü’nde kuşburnu toplayan vatandaşlar topladıkları kuşburnuları marmelat, ve çay olarak tüketiyor.

Adeta şifa deposu, 16 kilosu 1200 lira! Doğadan zorlukla toplanıyor

SOĞUK ALGINLIĞINA ŞİFA

Doğadan kuşburnu toplayan Zeynep Şahan "Burada kızımla gelinimle kuşburnu topluyoruz. Reçelini, çayını yaparız. İstanbul’daki çocuklara göndeririz. Kuşburnu şekere, kalp sağlığına, C vitaminine iyi gelir. Doğal organik kuşburnu soğuk algınlığına da iyi geliyor" dedi.

Adeta şifa deposu, 16 kilosu 1200 lira! Doğadan zorlukla toplanıyor

KANSIZLIĞA, KALBE, ŞEKERE İYİ GELİR

Nurcan Çetiner ise "Kuşburnunun faydaları bitmez. C vitaminine, kansızlığa, kalbe, şekere iyi gelir. Kahvaltılık sos, reçel, marmelat yapıyoruz. Her türlü tüketiyoruz. Yozgat’ın vazgeçilmezi olan kuşburnu reçelleri meşhurdur. Reçeller hamur işleriyle süper oluyor. Annem ve yengemle kuşburnu toplamaya geldik. Kuşburnu bu sene pahalı. 16 kilosuna bin 200 lira diyorlar. Biz doğadan topladığımız için kendimiz yapıyoruz. Satmak için yapmıyoruz" cümlelerini kullandı.

