Kuşburnu çayı nasıl yapılır, tarifi nedir? Kuşburnu çayının faydaları ve yapılışı

04 Ocak 2025 19:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:34

Kış aylarında özellikle sık sık tükettiğimiz kuşburnu çayının faydaları oldukça fazladır. Kırmızı tonlarındaki rengi ile sevilen lezzetli kuşburnu çayının yapılışı da kısa sürüyor. Soğuk algınlığında tercih edilen kuşburnu çayı tarifi ile kolayca gün içerisinde tüketebilirsiniz. Antioksidan içeriği ve zengin mineralleri ile yararlı olan içeceğin yapımı oldukça kısa sürüyor.

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Kış aylarında tercih edilen kuşburnu çayı çeşitli tariflerle tüketilir. Gün içinde sabah ve akşamları içtiğimiz kırmızı renkli kuşburnu çayının faydaları​ da vücudumuza iyi geliyor. İçerdiği zengin minerallerle cildi güzelleştirirken boğaz ağrısında da tercih ediliyor. Bağışıklık sistemini onarmak için de bir fincan kuşburnu çayı tüketebilirsiniz.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kuşburnu çayını birçok şekilde yapabilirsiniz. Tercihinize bağlı olarak hem demleyebilir hem kaynatabilirsiniz. Kuşburnunu taze veya kurutulmuş olarak da tercih edebilirsiniz. Eğer taze olarak kullanacaksanız ilk olarak saplarından ve kirinden arındırınız. Saplarını çıkardıktan sonra bolca suyla yıkayınız. Temizlenen kuşburnunu 2 su bardağı kaynayan su ile birleştiriniz ve yaklaşık 15 dakika demleyiniz.

Kuru kuşburnu kullanıyorsanız tencereye eklediğiniz 2 su bardağı suyu kaynattıktan sonra kuşburnunu ekleyin. Karışım 10-15 dakika kaynadıktan sonra kokusunu ve rengini vermeye başlayacak. Kısa süre sonra hazır olan içeceğinize dilerseniz bal, limon ve şeker katabilirsiniz. Tarifinizin tatlandırması tamamen size kalmıştır.

KUŞBURNU ÇAYI TARİFİ VE YAPILIŞI

Soğuk algınlığına iyi gelen ve cildi de besleyen çayı hazırlamak oldukça basit. Evde kısa süre içerisinde az malzemeler ile kuşburnu çayı yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler arasında 1 yemek kaşığı kuşburnu, 2 su bardağı su ve dilerseniz limon yer alıyor.

Taze kuşburnunu tohumlarından ayırdıktan sonra iyice yıkayınız. Eğer kuru kuşburnu kullanıyorsanız kaynadığınız 2 su bardağı suyun içerisinde kuşburnunu ekleyiniz.

Yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra 5 dakika demleyiniz. Hazır olan içeceğinizi süzgeç ile süzdükten sonra bardağınıza doldurabilirsiniz. Eğer daha tatlı bir aroma isterseniz toz şeker veya bal ekleyebilirsiniz. Soğuk algınlığı için içiyorsanız içerisine biraz limon damlası eklemek iyi gelecektir.

KUŞBURNU ÇAYI FAYDALARI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Gün içinde sık sık tüketebileceğiniz çayın içerisinde bulunan C vitamini grip gibi rahatsızlıklarda boğazınıza iyi gelecektir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirici etkisi de göz ardı edilemez. Sindirim sisteminde yaşanan sorunlar için düzenleyici etki taşır. Eğer sindirim sisteminde sorun yaşıyorsanız kuşburnu çayı tüketebilirsiniz. Antioksidan etkiye sahip olmasından dolayı cildi güzelleştirir. Soğuk algınlığı yaşadığınızda tüketirseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir ve daha rahat hastalığı atlatırsınız. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücresel hasar önlenir. Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıklarında tercih edilebilir.

KUŞBURNU MARMELATI NASIL YAPILIR?

Çay ve şurup olarak da tüketebildiğimiz kuşburnunun marmelatı da oldukça beğeniliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarifin püf noktaları ile lezzetli kuşburnu marmelatı hazırlayabilirsiniz. İlk olarak malzemeler hazırlanmalıdır. 1 kilogram kuşburnu, 1 litre su, 3 su bardağı toz şeker hazırladıktan sonra yapılışına başlayabilirsiniz.

Öncelikle kuşburnunu iyice temizleyiniz. Saplarını ayıkladıktan sonra yıkayınız. Bir tencereye 1 litre su ekledikten sonra haşlamaya başlayın. Su ile beraber yumuşayan kuşburnunu blender ile püre haline getiriniz ve ardından 3 su bardağı şekeri ekleyin. Karışımı kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Tenceredeki karışımın marmelat haline gelmesi yaklaşık 20 dakika sürecektir. İstenilen kıvama ulaştıktan sonra marmelatınız hazır olacak. Serin bir alanda saklamanız öneriliyor.