Adım adım takip edip kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada

İstanbul Esenler'de, 48 yaşındaki Selami Yılmaz sokak ortasında kendisini takip eden G.P isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.