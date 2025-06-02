Adım adım takip edip kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada

İstanbul Esenler'de, 48 yaşındaki Selami Yılmaz sokak ortasında kendisini takip eden G.P isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Esenler'de sokakta yürüyen Selami Yılmaz isimli kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin Selami Yılmaz (48) olduğunu belirledi.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, silahlı saldırıyı G.P'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişinin silahıyla art arda ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.