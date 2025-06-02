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 | Baran Aksoy

Çocukları yanındayken kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Trafik magandaları hakkında yeni gelişme

İstanbul Maltepe’de yanında çocukları bulunan kadın sürücüyle tartışan ve telefonu yüzüne fırlatarak darp eden 2 trafik magandası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. tutuklandı. Hakimliğe sevk edilen B.Y. ve A.T. isimli magandalar tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 14:01

İstanbul Maltepe'de 29 Mayıs Perşembe günü sahil yolunda yaşanan olayda, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücüye beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya basarak el kol hareketleri yapmıştı.

TELEFONU KADININ YÜZÜNE FIRLATMIŞTI

Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına gelen şahıs, bağırmaya ve hakaret etmeye başlamıştı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlatmıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Çocukları yanındayken kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Trafik magandaları hakkında yeni gelişme

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, araç içerisinde bulunan B.Y. ve A.T.’nin başka bir araç içerisinde yaşı küçük çocukları ile beraber bulunan E.T. isimli kadınla trafikte tartıştıklarını, tartışmanın büyümesiyle B.Y. ile A.T.’nin E.T. isimli kadının telefonunu alıp kırdıklarını ve darp ettiklerini belirledi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen B.Y. ve A.T. tutuklandı.

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