Adıyaman'da dehşet! Dini nikahlı eşini yaralayıp intihar etti

Adıyaman Yeni Mahalle'de Nihat Uçar ile dini nikhalı eşi A.C. arasında çıkan tartışma sonucunda eşini yaraladıktan sonra intihar etti.

ÖNCE EŞİNİ YARALADI SONRA İNTİHAR ETTİ

Yeni Mahalle'de Nihat Uçar ile dini nikahlı eşi A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla intihar etti.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen A.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.