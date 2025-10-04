Afyonkarahisar’da feci kaza! İki tır birbirine saplandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tırın önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

Kaza, Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K., yönetimindeki 63 PY 400 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tır ardından önünde seyreden M.G.’nın kullandığı 06 DNM 837 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücülerden C.K. ile E.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza, karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlanırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.