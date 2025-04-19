Afyonkarahisar’da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi yakınlarında feci bir trafik kazası yaşandı. İşçi servisi midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, E.E. idaresindeki midibüs, A.E.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yol ortasına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kazanın ardından yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Büyük paniğin yaşandığı kazada yaralıların büyük çoğunluğunun fabrikada çalışan işçiler olduğu belirtildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.