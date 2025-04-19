Afyonkarahisar’da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi yakınlarında feci bir trafik kazası yaşandı. İşçi servisi midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.