TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ağacı kesmek isterken boğazını kesti! Yaşlı adamın feci sonu: Etraf kan gölüne döndü

Manisa'da bahçede ağaç kesmeye çalışan 5 çocuk babası Günay Eraslan, spiral makinesinin elinden kayması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 15:02

'nın ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Günay Eraslan, evinin bahçesinde bulunan kuru kayısı ağacını spiral ile kesmek istedi.

Ağacı kesmek isterken boğazını kesti! Yaşlı adamın feci sonu: Etraf kan gölüne döndü

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Spiral aleti ile ağacı kesmeye çalışan Eraslan, feci şekilde yaralandı. Spiral aletinin elinden kayması sonucu boynundan yaralanan Eraslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Ağacı kesmek isterken boğazını kesti! Yaşlı adamın feci sonu: Etraf kan gölüne döndü

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılan Eraslan, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

