Ağacı kesmek isterken boğazını kesti! Yaşlı adamın feci sonu: Etraf kan gölüne döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Günay Eraslan, evinin bahçesinde bulunan kuru kayısı ağacını spiral ile kesmek istedi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Spiral aleti ile ağacı kesmeye çalışan Eraslan, feci şekilde yaralandı. Spiral aletinin elinden kayması sonucu boynundan yaralanan Eraslan, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılan Eraslan, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.