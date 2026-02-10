Menü Kapat
Ağrı ve Van'da bugün okul var mı tatil mi edildi? 10 Şubat okul tatili

Ağrı ve Van’da etkisini gösteren kar yağışının ardından resmi tatil duyurusu da geldi. Hem öğrenciler hem de velilerin yakından izlediği kar tatili açıklaması köy okulları ve taşımalı eğitimi kapsıyor. Peki, Ağrı ve Van’da 10 Şubat okul var mı tatil mi ilan edildi?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
01:11
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
01:11

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri sonrasında 'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları tatili de beraberinde getirdi. Van'ın 4 ilçesinde okulların tatil edildiği aktarıldı.

'da da kar yağışıyla birlikte öğrencilerin merakla beklediği duyurusu da gecikmedi.

AĞRI'DA 10 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı sağlayan okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan duyuruda, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Duyuruda, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim sağlayan okullarda 10 Şubat’ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Ağrı ve Van’da bugün okul var mı tatil mi edildi? 10 Şubat okul tatili

10 ŞUBAT VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan duyuruda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

#Eğitim
#Kar Tatili
#Van
#Olumsuz Hava
#Ağrı
#Yaşam
