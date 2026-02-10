Ağrı ve Van’da bugün okul var mı tatil mi edildi? 10 Şubat okul tatili

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri sonrasında Van'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları tatili de beraberinde getirdi. Van'ın 4 ilçesinde okulların tatil edildiği aktarıldı.

Ağrı'da da kar yağışıyla birlikte öğrencilerin merakla beklediği kar tatili duyurusu da gecikmedi.

AĞRI'DA 10 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim sağlayan okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan duyuruda, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Duyuruda, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim sağlayan okullarda 10 Şubat’ta eğitime ara verildiği bildirildi.

10 ŞUBAT VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan duyuruda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.