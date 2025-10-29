Aidatları asgari ücreti aştı! Site sakinleri eyleme çıktı

Elazığ'da Yurten-9 konutlarının site yönetiminin aidatı 27 bin liraya yükseltmesi site sakinlerini isyan ettirdi. Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan sitede iddiaya göre havuzda sızıntı olması, son katların ve otopark alanın su almasından kaynaklı site yönetiminin 30 milyon lira karşılığında epoksi ve peyzaj çalışması yapacağını belirterek aidatları 27 bin liraya yükseltmesine karşılık site sakinleri tepkilerini site girişinde toplanarak gösterdi.

"MÜTEAHHİT TELEFONLARIMIZA ÇIKMIYOR"

Bina sakinlerinden Melih Yazıcı, "Bugün burada Yurten-9 konutları sakinleri olarak toplanmış bulunmaktayız. 2019 Eylül ayında üye olarak kayıt olduğumuz bu evler 5 sene sonra 2024 Eylül ayında bizlere teslim edildi. 1 yılı aşkın süredir evlerimizde oturuyoruz. Müteahhittin sitenin eksikliklerini gidermediği yetmezmiş gibi, yine müteahhit tarafından siteye tayin edilen site yönetimi tarafından yapılan fahiş harcamalar nedeniyle yüksek aidat ödemeleriyle karşı karşıya kaldık. İnşaat garanti süresi dolmamasına rağmen müteahhit telefonlarımıza çıkmamakta ve sitenin basit ve küçük eksikliklerini gidermemektedir. Asansörler her gün arıza vermekte, müteahhit ve asansör firması umursamaz davranmaktadır. Bir ve ikinci katlar yağmur yağdığında adeta birer havuza dönmekte, su akıntısı zemin için, elektrikli araçlar ve şarj üniteleri için büyük bir problem teşkil etmektedir. Basit bir tadilat ile çözülecek problemi, ne müteahhit ne de atadığı yönetim çözmemektedir. İkinci yaz geçmesine rağmen, sızıntıdan dolayı havuz açılmamış ve müteahhit bunu da görmezden gelmektedir. Tüm bunların üstüne site yönetimi müteahhide eksikliklerin giderilmesi için yaptırım uygulamak yerine müteahhit tarafından yapılan ayıp işleri ört pas etmekle meşgul. Kendisini defalarca uyarmamıza rağmen, uyarıları dikkate almamış ve başına buyruk hareket etmeye devam etmiştir" dedi.

SİTE YÖNETİMİ ŞEFFAFLIK İLKESİNE UYMADI

Site yönetiminden faturaların ve defterlerin ibrazını talep etmelerine rağmen şeffaflık ilkesine uyulmayıp belgelerin tebliğ edilmediğini savunan Yazıcı, "Epoksi kaplama ve peyzaj adı altında 30 milyon liralık harcamayı 4 kişinin imzası ile yapan yönetim, sitenin çoğunluğunun görüşüne başvurmamıştır. Kat Malikleri Kanunu'na göre yüksek meblağlı harcamaların sitenin asli vaziyetinde olmayan büyük meblağların sitenin dörtte üçünün onayıyla yapılması gerektiğini söylememize rağmen bizi dikkate almamıştır. Aylık 27 bin lira gibi fahiş fiyatları bizlere dayatarak ödemediğimiz taktirde icra yoluyla bizleri tehdit etmiştir. Avukatlar aracılığıyla bizlere ulaşarak, ödeme yapmazsak faiz ve avukat ücretiyle tehdit etmiştir. Kat Malikleri Kanunu'na göre site sakinlerinin 3'te 1'inden fazlasıyla noter aracılığıyla yaptığımız olağanüstü genel kurul çağrısına da kanun ve hukuk tanımaz bir şekilde duyarsız kalmıştır. Kanuni süre dolmasına rağmen, toplantı yapmamıştır. Bu hukuk tanımazlığa karşı 27 Ekim Sulh Hukuk Mahkemesine bu sürenin dolduğuna dair bir müracaat yapılmış seçime götürülmesi amacıyla kayyum atanması istenmiştir. Bizden sonra benzer sıkıntıları başka insanların da yaşamaması için sesimizi duyurmaya çalıştık. Valimiz, belediye başkanımız ve Türk adaletinden beklentimiz, bu hukuk tanımazlığa son vermeleri ve bizlere yardımcı olmalarıdır. Bizlere bu huzursuzluğu yaşatanların kanun önünde hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



EMEKLİ SİTE SAKİNİ: "BEN BU AİDATI NASIL ÖDEYEYİM"

Sitede birçok sıkıntının olduğunu aktaran Semiha Ağırtaş Salgar ise "Önce evlerimizden başlayalım. Duşa kabinlerimiz dökülüyor. Evim son kat olduğu için çatıdan su akıyor. Kapılarda sorun var. Benim burada 2 evim olduğu için rakam ikiye katlanıyor bu aidat. Ben emekliyim, diğer evimi de kiraya verdim. Bir evi kirayla ödesem ikinci evin parasını ödemeye gücüm yetmez. Bilgimiz olmadan yapılan bir işlem. Yöneticiye 'bu işi yapma' dememize rağmen ısrarla devam etti" ifadelerini kullandı.