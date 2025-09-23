Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?

Lise Defteri dizisiyle popüler olan Ece Erken, son günlerde sunuculuğunu üstlendiği program ile konuşulmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, son olarak gelen telefon faturasıyla takipçilerini şaşırttı. Telefon fatura tutarını paylaşan Ece Erken, Aidat mı, kira mı? notunu düştü.

ECE ERKEN TELEFON FATURASINI PAYLAŞTI, SİTEM ETTİ

Ece Erken sosyal medya hesabından gelen telefon faturasını paylaştı. Ece Erken, 4 bin 243 TL gelen faturasına "Maşallah kira mı aidat mı desem" notunu düştü.

Ece Erken'in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar "Bu tutar gerçekten fazla" ve "Bir faturaya bu kadar para ödenir mi?" derken bazıları ise espri yapmadan geçemedi.

ECE ERKEN'İN FİLTRESİZ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU

Ece Erken sunuculuğunu üstlendiği programda ünlü sunucu filtresiz haliyle gündem oldu. Ece Erken filtresiz görüntüsüne gelen yorumlara ise sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ece Erken yaptığı açıklamada; "Akşam en geç 21:00 de yatan sabah 06:00 da kanalda olup (şuan için) sabah 09:30 dan 15:30 a kadar canlı yayın yapan ve yayın esnasında buz dolu fıçıya giren (yayın için) makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız beni :) her gün ekranda gördüğünüz beni yakın plan alıp Ece Erken’e bakın diye paylaşan minik sayfalar neden miniksiniz anladınız mı? Linç kültürüyle beslenmeye devam edin, Allah akıl fikir ve ruh güzelliği versin dışınızın çaresi var da içinizin çöplüğünün yok :)" dedi.