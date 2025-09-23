Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?

Sunduğu magazin programıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, son olarak telefon faturasıyla yine dikkat çekti. 4.243 lira gelen telefon faturasını paylaşan Ece Erken, "Aidat mı desem" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:26

Lise Defteri dizisiyle popüler olan , son günlerde sunuculuğunu üstlendiği program ile konuşulmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, son olarak gelen telefon faturasıyla takipçilerini şaşırttı. Telefon fatura tutarını paylaşan Ece Erken, mı, mı? notunu düştü.

ECE ERKEN TELEFON FATURASINI PAYLAŞTI, SİTEM ETTİ

Ece Erken hesabından gelen telefon faturasını paylaştı. Ece Erken, 4 bin 243 TL gelen faturasına "Maşallah kira mı aidat mı desem" notunu düştü.

Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?

Ece Erken'in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar "Bu tutar gerçekten fazla" ve "Bir faturaya bu kadar para ödenir mi?" derken bazıları ise espri yapmadan geçemedi.

Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?

ECE ERKEN'İN FİLTRESİZ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU

Ece Erken sunuculuğunu üstlendiği programda ünlü sunucu filtresiz haliyle gündem oldu. Ece Erken filtresiz görüntüsüne gelen yorumlara ise sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?

Ece Erken yaptığı açıklamada; "Akşam en geç 21:00 de yatan sabah 06:00 da kanalda olup (şuan için) sabah 09:30 dan 15:30 a kadar canlı yayın yapan ve yayın esnasında buz dolu fıçıya giren (yayın için) makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız beni :) her gün ekranda gördüğünüz beni yakın plan alıp Ece Erken’e bakın diye paylaşan minik sayfalar neden miniksiniz anladınız mı? Linç kültürüyle beslenmeye devam edin, Allah akıl fikir ve ruh güzelliği versin dışınızın çaresi var da içinizin çöplüğünün yok :)" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Özdemir Londra'yı salladı! Moda haftasındaki kombini takipçilerinden geçer not aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı
ETİKETLER
#sosyal medya
#kira
#aidat
#ece erken
#Telefon Faturası
#Sunuculuk
#Filterless
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.