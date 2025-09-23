Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı

Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’nde görüntülenen Nejat İşler'in bugün ise bir hayranıyla çektirdiği karesi ortaya çıktı. Nejat İşler'in son hali ise bir çok kişiye benzetildi.

Haber Merkezi
23.09.2025
23.09.2025
Ünlü oyuncu ’in sosyal medyada paylaşılan son hali gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’ndeki tavrıyla çok konuşulan Nejat İşler, bu kez de bir hayranının çektiği pozu ile olay oldu.

NEJAT İŞLER'İN HAYRANIYLA VERDİĞİ POZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Gülbeyaz dizisiyle popüler olan Nejat İşler, son yıllarda ise rahatsızlığı ile gündem oluyor. Sadri Alışık Ödül Töreni’nde görüntülenen Nejat İşler, kırmızı halıdan yürümemek için bariyerlerden atladığı anlar çok konuşulmuştu. Şimdi ise aynı ödül töreninde hayranıyla çektirdiği kareye yorum yağdı.

Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı

NEJAT İŞLER'İN İKONİK MESSİ POZU

Nejat İşler'in ödül töreninde hayranıyla çekildiği kare günler sonra ortaya çıktı. Nejat İşler'in şaşkın bakışlarına karşılık, birçok kişi "Yaşlanmış" ifadelerini kullandı. Nejat İşler'in hayranıyla verdiği poz, Messi'nin yıllar önce ödül töreninde çekildiği kareye benzetildi.

Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı

Sosyal medyada "Nejat İşler, Mehmet Günsür ile aynı yaşta", "Gülbeyaz dizisindeki Nejat İşler'i gözüm aradı", "Hayattan bezmiş bu adam", "Ben çocukken dönemin en yakışıklıları arasındaydı" gibi yorumlar yapıldı.

Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı

NEJAT İŞLER OYUNCULUĞA GERİ DÖNDÜ

Nejat İşler, ve Öykü Karayel'in başrolü paylaşacağı Son Yemek filminin kadrosuna katıldı. Özcan Deniz’in yazıp yöneteceği ve Öykü Karayel’le başrolünü oynayacağı yeni filmi “Son Yemek”in eylül sonunda sete çıkması planlanıyor.

Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı

Sıkça Sorulan Sorular

NEJAT İŞLER'İN HASTALIĞI NEYDİ?
Nejat İşler, 2013 yılının Eylül ayında, başrolünde yer aldığı "İntikam" adlı diziden sedef hastalığı nedeniyle ayrılarak Bodrum Gümüşlük'teki evine gitti. İşler'in doktoru şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve enfeksiyonun çok ilerlemiş olmasına bağlı olarak septik şok tablosu saptandığını da belirtmişti.
#nejat işler
#özcan deniz
#Sadri Alışık Ödülleri
#Gülbeyaz
#Son Yemek
#Öykü Karayel
#Magazin
