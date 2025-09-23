Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in sosyal medyada paylaşılan son hali gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 26. Sadri Alışık Ödül Töreni’ndeki tavrıyla çok konuşulan Nejat İşler, bu kez de bir hayranının çektiği pozu ile olay oldu.

NEJAT İŞLER'İN HAYRANIYLA VERDİĞİ POZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Gülbeyaz dizisiyle popüler olan Nejat İşler, son yıllarda ise rahatsızlığı ile gündem oluyor. Sadri Alışık Ödül Töreni’nde görüntülenen Nejat İşler, kırmızı halıdan yürümemek için bariyerlerden atladığı anlar çok konuşulmuştu. Şimdi ise aynı ödül töreninde hayranıyla çektirdiği kareye yorum yağdı.

NEJAT İŞLER'İN İKONİK MESSİ POZU

Nejat İşler'in ödül töreninde hayranıyla çekildiği kare günler sonra ortaya çıktı. Nejat İşler'in şaşkın bakışlarına karşılık, birçok kişi "Yaşlanmış" ifadelerini kullandı. Nejat İşler'in hayranıyla verdiği poz, Messi'nin yıllar önce ödül töreninde çekildiği kareye benzetildi.

Sosyal medyada "Nejat İşler, Mehmet Günsür ile aynı yaşta", "Gülbeyaz dizisindeki Nejat İşler'i gözüm aradı", "Hayattan bezmiş bu adam", "Ben çocukken dönemin en yakışıklıları arasındaydı" gibi yorumlar yapıldı.

NEJAT İŞLER OYUNCULUĞA GERİ DÖNDÜ

Nejat İşler, Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in başrolü paylaşacağı Son Yemek filminin kadrosuna katıldı. Özcan Deniz’in yazıp yöneteceği ve Öykü Karayel’le başrolünü oynayacağı yeni filmi “Son Yemek”in eylül sonunda sete çıkması planlanıyor.