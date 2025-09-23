Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın hayalleri gerçek oldu! Müstakil evine beğeni yağdı

Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul'dan taşındı. İzmir'de doğa içerisinde kendine ev yaptıran Nurgül Yeşilçay'ın evine beğeni yağdı.

İkinci Bahar, Asmalı konak, Melekler Adası, Ezo Gelin ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan , sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettiriyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN YENİ HAYATINDAN İLK KARELER

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz aylarda 'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da 'i seçti.

İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın hayalleri gerçek oldu! Müstakil evine beğeni yağdı

Evinin tüm detaylarıyla kendi ilgilenen Nurgül Yeşilçay'ın tek kattan oluşan evinde yazlık ve kışlık alanın yanı sıra havuz ve kalabalık misafirler için ise bir alan bulunuyor.

İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın hayalleri gerçek oldu! Müstakil evine beğeni yağdı

Mutfaktan açılan büyük pencereden ise Nurgül Yeşilçay'ın bahçesinin büyük bir bölümü gözüküyor. Evde daha çok siyah, beyaz kahverengi kullanıldı.

İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın hayalleri gerçek oldu! Müstakil evine beğeni yağdı
Sıkça Sorulan Sorular

NURGÜL YEŞİLÇAY KAÇ YAŞINDA?
26 Mart 1976 Afyonkarahisar doğumlu Nurgül Yeşilçay, Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı.
