İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın hayalleri gerçek oldu! Müstakil evine beğeni yağdı

İkinci Bahar, Asmalı konak, Melekler Adası, Ezo Gelin ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettiriyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN YENİ HAYATINDAN İLK KARELER

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.

Evinin tüm detaylarıyla kendi ilgilenen Nurgül Yeşilçay'ın tek kattan oluşan evinde yazlık ve kışlık alanın yanı sıra havuz ve kalabalık misafirler için ise bir alan bulunuyor.

Mutfaktan açılan büyük pencereden ise Nurgül Yeşilçay'ın bahçesinin büyük bir bölümü gözüküyor. Evde daha çok siyah, beyaz kahverengi kullanıldı.