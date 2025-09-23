Menü Kapat
Hava Durumu
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu! İlk isim 5 yıldır değişmedi

Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu. İlk sırada, önceki 5 yılda olduğu gibi yine Haluk Levent yer alarak bu alanda rekor kırdı.

Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu! İlk isim 5 yıldır değişmedi
23.09.2025
23.09.2025
saat ikonu 10:34

"Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?" sorusuna yanıt arayan bir çalışma olan Celebrity Güven Endeksi'nin sonuçları açıklandı.

TÜRKİYE'NİN ENGÜVENİLİR İSMİ HALUK LEVENT OLDU

Çalışma kapsamında, MediaCat tarafından belirlenmiş 80 ünlü kişinin fotoğrafı gösterilerek, her bir ünlü için 10 üzerinden değerlendirme yapılması istendi. Araştırma; 12 ilde bin kişinin üzerinden yapıldı. 5 yıldır ilk sırada yer alan

Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu! İlk isim 5 yıldır değişmedi

5 yıldır ilk sırada yer alan , bu yıl da 'nin en güvenilir ismi seçildi. Haluk Levent'in ardından ikinci sırada ise yer aldı. Listede sırasıyla Müge Anlı, Şener Şen, Tarkan, Ali Sunal, Murat Yıldırım, Haluk Bilginer, Tolga Çevik, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, İlker AYrık, Demet Evgar, Çetin Tekindor, Kerem Alışık, Oğuzhan Uğur, Ezgi Mola ve Tolga Sarıtaş yer aldı.

Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu! İlk isim 5 yıldır değişmedi
