TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi!

Murat Yıldırım ile başrolü paylaştığı Güller ve Günahlar setinde kaza geçiren Cemre Baysel paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Sargılı bacağını sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Baysel, esprili notla son sağlık durumunu paylaştı.

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi!
Dilek Ulusan
23.09.2025
23.09.2025
ile başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi için sette olan , geçirdiği kazayı ise sosyal medyadan duyurdu.

CEMRE BAYSEL SETTE KAZA GEÇİRDİ

Güller ve Günahlar dizisinin başrolünde yer alan Cemre Baysel dizi setinde bir kaza geçirdi. Sargılı bacağını paylaşan Cemre Baysel'e çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajı geldi.

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi!

Cemre Baysel sargıları tazelenirken çekilen kareyi, "Sahne esnasında baya düştüm arkadaşlar teşekkürler" notuyla paylaştı. .

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi!

CEMRE BAYSEL VE MURAT YILDIRIM PARTNERLİĞİNE ELEŞTİRİ

Güller ve Günahlar dizisiyle partner olan Cemre Baysel ile Murat Yıldırım aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştirildi. Cemre Baysel'in 1999 doğumlu olup 26 yaşında olması, Murat Yıldırım'ın ise 1979 doğumlu olup 46 yaşında olmasına tepki yağdı.

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi!
