Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi!

Murat Yıldırım ile başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi için sette olan Cemre Baysel, geçirdiği kazayı ise sosyal medyadan duyurdu.

CEMRE BAYSEL SETTE KAZA GEÇİRDİ

Güller ve Günahlar dizisinin başrolünde yer alan Cemre Baysel dizi setinde bir kaza geçirdi. Sargılı bacağını paylaşan Cemre Baysel'e çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajı geldi.

Cemre Baysel sargıları tazelenirken çekilen kareyi, "Sahne esnasında baya düştüm arkadaşlar teşekkürler" notuyla paylaştı. .

CEMRE BAYSEL VE MURAT YILDIRIM PARTNERLİĞİNE ELEŞTİRİ

Güller ve Günahlar dizisiyle partner olan Cemre Baysel ile Murat Yıldırım aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştirildi. Cemre Baysel'in 1999 doğumlu olup 26 yaşında olması, Murat Yıldırım'ın ise 1979 doğumlu olup 46 yaşında olmasına tepki yağdı.