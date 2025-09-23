Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Özdemir Londra'yı salladı! Moda haftasındaki kombini takipçilerinden geçer not aldı

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakteriyle yer alan Demet Özdemir, İngiltere Moda Haftası'na katıldı. Gri etek ve siyah bluzla katılan Demet Özdemir, takipçilerinden geçer not aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:40

Çağatay Ulusoy ile başrolünde yer aldığı dizisiyle beğeni toplayan , set arasında soluğu 'de aldı. Moda haftasına katılan Demet Özdemir, kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

DEMET ÖZDEMİR TAKİPÇİLERİNDEN GEÇER NOT ALDI

33 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, Londra Moda Haftası'nda, kreatif direktör Daniel Lee'nin Britanya'nın müzik sahnesinden ve İngiliz festival kültüründen ilham aldığı koleksiyonunun defilesini izledi. Gösteri, Kensington Palace Gardens'ta, Perks Field adı verilen özel bir alanda, büyük bir çadır altında yapıldı.

Demet Özdemir Londra'yı salladı! Moda haftasındaki kombini takipçilerinden geçer not aldı

DEMET ÖZDEMİR'İN DOLANDIRICILARLA BAŞI DERDE GİRMİŞTİ

Eşref Rüya dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir, sosyal medya hesabından "Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim" diyerek takipçilerini bu hesaplara itibar edilmemesini ve sahte profillere karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Demet Özdemir Londra'yı salladı! Moda haftasındaki kombini takipçilerinden geçer not aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nejat İşler'in hayranıyla çektirdiği kare gündem oldu! Herkes Messi'nin ikonik karesiyle karşılaştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın hayalleri gerçek oldu! Müstakil evine beğeni yağdı

Sıkça Sorulan Sorular

DEMET ÖZDEMİR DİZİLERİ
26 Şubat 1992 İzmit doğumlu Demet Özdemir, Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle oyunculuğa başladı. Özdemir peş peşe; Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol aldı.
ETİKETLER
#İngiltere
#demet özdemir
#Eşref Rüya
#Londra Moda Haftası
#Daniel Lee
#Kensington Palace Gardens
#Sahte Hesap Uyarısı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.