Demet Özdemir Londra'yı salladı! Moda haftasındaki kombini takipçilerinden geçer not aldı

Çağatay Ulusoy ile başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisiyle beğeni toplayan Demet Özdemir, set arasında soluğu İngiltere'de aldı. Moda haftasına katılan Demet Özdemir, kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

DEMET ÖZDEMİR TAKİPÇİLERİNDEN GEÇER NOT ALDI

33 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, Londra Moda Haftası'nda, kreatif direktör Daniel Lee'nin Britanya'nın müzik sahnesinden ve İngiliz festival kültüründen ilham aldığı koleksiyonunun defilesini izledi. Gösteri, Kensington Palace Gardens'ta, Perks Field adı verilen özel bir alanda, büyük bir çadır altında yapıldı.

DEMET ÖZDEMİR'İN DOLANDIRICILARLA BAŞI DERDE GİRMİŞTİ

Eşref Rüya dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir, sosyal medya hesabından "Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim" diyerek takipçilerini bu hesaplara itibar edilmemesini ve sahte profillere karşı dikkatli olması konusunda uyardı.