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 | Bengül Arıca

Ailesine öyle bir plan kurdu ki her detayı kan dondurdu! Yaşlı çiftin korkunç ölümü

İzmir’in Narlıdere ilçesinde meydana gelen korkunç olayda yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Dairelerinden gelen kötü kokular üzerine ortaya çıkan korkunç cinayetin yaşlı kadının ilk evliliğinden olan oğlu tarafından işlendiği ortaya çıktı. Öte yandan katil zanlısının cinayeti uzun süre planladığı, olaydan önce de bölgede keşif yaptığı belirlendi. İşte kan donduran olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:43

Korkunç olay İzmir'in ilçesinde yaşandı. 30 yıldır birlikte yaşayan 63 yaşındaki Nilüfer Tuzlulu ile nikahsız eşi Yusuf Yıldırım’ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Nilüfer Tuzlulu ve Yusuf Yıldırım’ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ailesine öyle bir plan kurdu ki her detayı kan dondurdu! Yaşlı çiftin korkunç ölümü

ÇOK SAYIDA KESİCİ ALET YARASI

Yapılan ilk incelemede, yaşlı çiftin vücutlarında çok sayıda kesici alet yarası olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla olayın, 25 Temmuz günü öğle saatlerinde meydana geldiği tespit edildi.

KATİL OĞLU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, cinayetin şüphelisinin Nilüfer Tuzlulu’nun ilk evliliğinden olan oğlu N.E.T. (41) olduğu belirlendi.

Ailesine öyle bir plan kurdu ki her detayı kan dondurdu! Yaşlı çiftin korkunç ölümü

Gözaltına alınan N.E.T.’nin, olayın ardından suç aleti olan iki bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesine ait cep telefonunu ormanlık bir alana gizlediği tespit edilirken yapılan aramalarda, söz konusu malzemeler polis ekiplerince bulunarak ele geçirildi.

KORKUNÇ CİNAYETİ PLANLAYIP KEŞİF YAPMIŞ!

Öte yandan, şüpheli N.E.T.’nin cinayeti uzun süre planladığı, olaydan önce bölgede keşif yaptığı, olay günü güvenlik kameralarından gizlenmek amacıyla kask taktığı, eldiven kullandığı ve olay sonrası evde hırsızlık süsü vermek amacıyla eşyaları dağıttığı öğrenildi.

Ailesine öyle bir plan kurdu ki her detayı kan dondurdu! Yaşlı çiftin korkunç ölümü

CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ise taraflar arasındaki geçmişe dayanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tarihinde adliyeye sevk edildi. N.E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
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