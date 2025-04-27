Ailesini ziyarete gelmişti: Polis memuru dere yatağında ölü bulundu!

Şırnak'ta görevli polis memuru, memleketi Kocaeli'nde ailesini ziyarete geldiği sırada bir dere yatağında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı...

Bir polis memuru, ailesini görmek için geldiği memleketi Kocaeli'nde dere yatağında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ta şark görevi yapan ve ailesini görmek için Kocaeli'ye izne gelen polis memuru Emre Bakkal'dan (28) sabah saatlerinden beri haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine haber verdi.

DENİZ POLİSİ DEREDEN ÇIKARDI

İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Kartepe'de arama çalışması başlattı. Yapılan aramada ekipler, Uzuntarla İbrikdere mevkiinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsizce yattığını fark etti. Olay yerine gelen deniz polisi, şahsı dereden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin aranan polis memuru Emre Bakkal olduğu ve yarın görevine geri dönmesi gerektiği öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

Geniş çaplı güvenlik önlemleri arasında savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından, Bakkal’ın cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.