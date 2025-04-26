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 | Yusuf Özgür Bülbül

Büyükçekmece’de silahlı kavga çıktı: Ölü yaralı var!

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, park yeri anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kişilerle görüşmek isteyen Atakan Gülsever, çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Yanında bulunan bir kişi ise bacağından yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 21:26

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak isteyen Atakan Gülsever yaşanan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay akşam 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta bulunan bir işyerinde meydana geldi.

Büyükçekmece’de silahlı kavga çıktı: Ölü yaralı var!

SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Atakan Gülsever, 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. Buluşmaya gelen şüpheli kişilerle Gülsever arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Gülsever kafasından vurulurken yanındaki bir kişinin ise bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Büyükçekmece’de silahlı kavga çıktı: Ölü yaralı var!

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda hafif yaralanan bir kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken Atakan Gülsever’in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kavgada kullanılan silah da ele geçirildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlatırken, olay anı ise anbean araç kamerasına yansıdı.

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