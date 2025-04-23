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 | Yusuf Özgür Bülbül

Büyükçekmece ve Bakırköy’de kısmi çökme: Çatıdan parçalar düştü!

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Büyükçekmece ve Bakırköy'de bazı hasarlara yol açtı. Büyükçekmece'nin Kumburgaz bölgesindeki bir sitede, deprem sırasında bir binanın çatısından parçalar düştü. Olayda yaralanan olmazken bölgedeki incelemeler devam ediyor. Bakırköy'de ise bir binada kısmi çökme yaşandı. Bu olayda da herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 18:14

İstanbul Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası İstanbullular cadde ve sokaklara akın etti. Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı, terk edilmiş bir binada kısmi çökme olduğu görüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ BİR SİTEDE DEPREMDE HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan bir sitenin çatısından parçalar düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bölgede site görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Büyükçekmece ve Bakırköy’de kısmi çökme: Çatıdan parçalar düştü!

BAKIRKÖY'DE 3 KATLI METRUK BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Bakırköy'de bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme yaşandı. Olayda herhangi bir yaralanma görülmezken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada inceleme yaparken, polis ekipleri ise bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı görülmedi. Öte yandan, iddiaya göre binanın yaklaşık 25 yıl önce yıkılması için boşaltıldığı ama mahkemelik olduğu için de yıkılamadığı öğrenildi.

Büyükçekmece ve Bakırköy’de kısmi çökme: Çatıdan parçalar düştü!

25 SENEDİR METRUKMUŞ

Hasar gören binanın yapındaki apartmanda apartman görevlisi olan Tayfun Bolatlı, "Ben yaklaşık 6 yıldır apartman görevlisiyim. Bu bina 25 senedir metruk şekilde. Yıkım yapılması için binanın sahibi dış mantolama yaptırdı. Burada büyük bir risk oluşturuyor. Buranın yıkılması mahalle sakinleri adına da önemli. Binayla ilgili mahkemelik bir durum var diyorlar ama ben bilmiyorum. Buranın yıkılması lazım. Depremden sonra binanın dış cephesinde çökme oldu. Bizde polise ve itfaiyeye bilgi verdik. Ekipler gelip bina çevresinde önlem aldı. Çökme sesini duyduk. Başka cephelerinde de çatlaklar oluştu. Yanındaki bina bize ait. Olası durumda binanın üzerine düşeceğini zannetmiyorum ama bina sakinleri tedirgin. Ekiplerden burayla ilgili gerekeni yapmasını istiyoruz" dedi.

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