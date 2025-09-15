Menü Kapat
TGRT Haber
24°
 | Selahattin Demirel

AK Partili yöneticinin acı günü! Alkollü sürücünün çarptığı Merve Demirel 2 ay sonra can verdi

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel'in alkollü bir sürücünün çarptığı eşi Merve Demirel, kazadan 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Demirel geride acılı bir eş ve öksüz bir evlat bıraktı.

AK Partili yöneticinin acı günü! Alkollü sürücünün çarptığı Merve Demirel 2 ay sonra can verdi
ilçesi Akyazı Mahallesi'nde, 17 Temmuz'da yaşanan olayda alkollü olduğu ileri sürülen E.A.'nın (42) kullandığı otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel'e (32) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulans ile Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden Demirel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

AK Partili yöneticinin acı günü! Alkollü sürücünün çarptığı Merve Demirel 2 ay sonra can verdi

CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLECEK

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Merve Demirel'in cenazesi, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderilecek.

