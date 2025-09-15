AK Partili yöneticinin acı günü! Alkollü sürücünün çarptığı Merve Demirel 2 ay sonra can verdi

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde, 17 Temmuz'da yaşanan olayda alkollü olduğu ileri sürülen E.A.'nın (42) kullandığı otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel'e (32) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden Demirel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLECEK

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Merve Demirel'in cenazesi, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderilecek.